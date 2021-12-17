На выходных в большинстве областей пройдет мокрый снег, так как температура не будет опускаться ниже нуля.

На выходных в Украине будет много осадков, особенно на Николая, 19 декабря. Но так как температура будет около нуля и чуть теплее, то больших снегопадов не ожидается. В большинстве областей пройдут дожди со снегом.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -2°, днем +1°, снег. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем - до +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье ночью -2°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха 0°...+4°. В воскресенье температура будет -2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, 0°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +1°, пасмурно, снег. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, мокрый снег.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°, мокрый снег. В воскресенье температура составит -1°...0°, пасмурно, мокрый снег.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -7°...-1°. В воскресенье - небольшая облачность, -1°...+1°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой снег. Температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°, небольшой снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, сильный снегопад, температура составит 0°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, температура ночью -4°, днем до -2°. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут -1°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег с дождем. Температура составит -1°...+3°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +1°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура -1°...+4°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, до +2°. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег, -3°...-1°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура 0°...+3°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +1°...+3°.

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Автор: Екатерина Лиманская