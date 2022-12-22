Сегодня в Карпатах существует риск схода лавин.

Сегодня в Карпаты лучше не ходить, в горах существует вероятность схода лавин. Об этом предупреждает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 22 декабря значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!"- призвали туристов.

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Также умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Погода сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В большинстве северных, ночью и в Львовской, Волынской и Ривненской областях местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Скорость веру достигнет 5-10 м/с, а в Карпатах местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Температура днем 0-5° тепла, а в южных областях - до 4-9°.

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