Сегодня в Карпаты лучше не ходить, в горах существует вероятность схода лавин. Об этом предупреждает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, 22 декабря значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!"- призвали туристов.
Также умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области.
Погода сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.
В большинстве северных, ночью и в Львовской, Волынской и Ривненской областях местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.
Скорость веру достигнет 5-10 м/с, а в Карпатах местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Температура днем 0-5° тепла, а в южных областях - до 4-9°.