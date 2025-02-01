Уже на выходных погода в Украине станет значительно холоднее, а на следующей неделе кое-где даже образуется снежный покров.

В ближайшие дни в Украине ожидается изменение погоды, осадки смешанной фазы и ощутимое снижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, атмосферные фронты обусловят в большинстве областей небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, который будет переходить в мокрый снег. В Карпатах снега станет больше уже сегодня, а в понедельник образование снежного покрова местами возможно и на остальной территории, но в основном на западе, юге и востоке страны.

Скорость ветра в Украине будет в пределах 3-10 м/с, в зависимости от территории.

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"Относительно значений температуры, то под натиском холодного воздуха с северо-запада Европы очень теплая воздушная масса начнет покидать нашу территорию и температура ощутимо снизится", - говорят в Укргидрометцентре.

Уже днем 1 февраля столбики термометров покажут +2°...+7°, на юге страны по традиции теплее всего, там +7°...+12°. В Карпатах в течение суток температура воздуха будет сохраняться в пределах 0°...-4°.

В воскресенье и понедельник ночью и днем ожидается от -3° до +3°, ночью в Карпатах похолодает до -3°...-8°, а днем на Закарпатье и юге страны будет +1°...+6°.

О похолодании в Украине говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, температура по стране снизится на 3-6 градусов. А произойдет это из-за антициклона, который формируется над Скандинавией. Он будет способствовать распространению на юг холодных воздушных масс.

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