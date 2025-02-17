В Днепре на понедельник, 17 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
"Утром 17 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман. Видимость в тумане 200-500 метров", - прогнозируют синоптики.
Также на дорогах Днепропетровщины сегодня сохранится гололедица.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Днепре
Сегодня на Днепропетровщине будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица. Ночью и утром ожидается туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области будет 0°...-5°, а в Днепре столбики термометров покажут -4°...-6°.
Погода в Украине 17 февраля
Сегодня днем в Украине будет от -2 до -7 градусов. На юге будет теплее на 2-5 градусов.
На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине будет небольшой снег.
В Киеве на сегодня осадков тоже не прогнозируют. Ночью похолодает до -12, а днем столбики термометров будут показывать от -2 до -4 градусов. На дорогах и тротуарах может быть скользко.