В городе и области ожидается туман и гололедица.

В Днепре на понедельник, 17 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"Утром 17 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман. Видимость в тумане 200-500 метров", - прогнозируют синоптики.

Также на дорогах Днепропетровщины сегодня сохранится гололедица.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре

Сегодня на Днепропетровщине будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица. Ночью и утром ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области будет 0°...-5°, а в Днепре столбики термометров покажут -4°...-6°.

Сегодня днем в Украине будет от -2 до -7 градусов. На юге будет теплее на 2-5 градусов.

На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине будет небольшой снег.

В Киеве на сегодня осадков тоже не прогнозируют. Ночью похолодает до -12, а днем столбики термометров будут показывать от -2 до -4 градусов. На дорогах и тротуарах может быть скользко.

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