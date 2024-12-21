В городе и области ожидается густой туман.

В Днепре на утро 21 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за тумана. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Ухудшение видимости, по прогнозу, ожидается и по территории Днепропетровской области.

"Утром 21 декабря в г. Днепр и местами по Днепропетровской области ожидается туман. Видимость в тумане 300-500 метров", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Объявлен уровень опасности I, желтый.

Погода в Днепре 21 декабря

В субботу на Днепропетровщине будет облачная погода. Ожидается небольшой дождь. Утром местами по области туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ожидается от +3° до +8°, а в Днепре столбики термометров покажут +5°...+7°.

Погода в Украине 21 декабря - прогноз

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем в южных, большинстве центральных и восточных областей пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков. В южной части утром будет наблюдаться местами туман. Скорость ветра ожидается на уровне 5-10 м/с.

Температура в течение суток будет от 1° мороза до 4° тепла. На юге Украины воздух прогреется до +5°...+10°, а в Крыму будет до +15°.

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