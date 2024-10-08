Толчки зафиксировали в Криворожском районе области.

Вечером во вторник, 8 октября, в Украине произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,3 зафиксировали в Днепропетровской области.

Известно, что землетрясение произошло в Криворожском районе области примерно в 19:36. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Видео дня

В EMSC раскрыли детали подземных толчков на Днепропетровщине. Так, эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 километров. Его фиксировали в 18 км к северо-западу от Кривого Рога и в 6 км к востоку от Лозоватки.

Землетрясения в Украине

4 октября жители Одесской области почувствовали землетрясение, которое произошло в Румынии, граничащей с украинским Подунавьем. Тогда в сейсмическом районе Вранча произошло умеренное землетрясение магнитудой ML 4,2 на глубине 103,8 километра.

За несколько недель до этого в Одесской области так же почувствовали последствия землетрясения в Румынии. Корреспондент УНИАН сообщал, что в 17:42 ощущались несколько толчков. На 5-м этаже тряслась мебель, "звенела" посуда, по карнизам "ездили" шторы.

В марте 2024 года землетрясение фиксировали на Ивано-Франковщине. Толчки были зарегистрированы в районе г. Надвирна на глубине 7 километров. Магнитуда землетрясения составила 1,7 по шкале Рихтера.

Вас также могут заинтересовать новости: