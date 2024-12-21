Температура на западе и севере страны снизится.

В субботу, 21 декабря, на западе и севере Украины температура снизится до +2°...+4°. На остальной территории будет на пару градусов теплее, но пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет небольшая облачность. Тут будет сухо, а столбики термометров покажут максимум +2°...+4°.

На севере Украины сегодня будет облачно, местами - с прояснениями. Температура в течение дня будет около +4°, на Сумщине - до +5°.

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Жителей востока страны ждет облачная погода, местами - с прояснениями. В Харьковской области ожидается дождь.

В центральной части Украины сегодня будет преимущественно пасмурно, только в Винницкой области - с прояснениями. Температура тут ожидается от +4° до +6°. Будет дождить.

На юге Украины в субботу также будет пасмурно и мокро. Дожди тут ожидаются везде, кроме Крыма. Температура в течение дня повысится до +6°...+9°, а на полуострове будет практически весна, +14°.

21 декабря - какой сегодня праздник, приметы

21 декабря - святой мученицы Юлианы День зимнего солнцестояния. Сегодня синички подскажут погоду. Если они с утра пищат - ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.

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