Синоптики предупреждают о тумане, гололеде и гололедице.

В Днепре утром 15 февраля ожидается непростая погода. Поэтому Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"Утром 15 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, туман", - прогнозируют синоптики.

По их данным, видимость в тумане будет падать до 300-500 метров.

Видео дня

Из-за непогоды на Днепропетровщине объявили І уровень опасности.

Погода в Днепре

15 февраля на Днепропетровщине будет облачно. Утром ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах образуется гололедица, будет наблюдаться туман.

Днем пройдет небольшой мокрый снег, местами будет налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица. Скорость ветра 7-12 м/с.

Температура по области в течение суток составит -3..+2°, а в Днепре столбики термометров днем покажут -1..-3°.

Непогода в Украине 15 февраля

В субботу, 15 февраля, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Снег и мокрый снег прогнозируется в центре, на востоке и юге Украины. В южных и юго-восточных регионах из-за повышения температуры возможны смешанные осадки - мокрый снег вместе с дождем.

15 февраля местами ожидаются сильные осадки. В центральных, восточных и южных областях возможны осложнения на дорогах, местами налипание мокрого снега и снижение видимости.

Кроме того, с севера начнет поступать холодный воздух. Из-за этого в Украине прогнозируется образование гололеда, что значительно усложнит ситуацию на дорогах.

Вас также могут заинтересовать новости: