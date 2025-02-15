В Днепре утром 15 февраля ожидается непростая погода. Поэтому Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
"Утром 15 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, туман", - прогнозируют синоптики.
По их данным, видимость в тумане будет падать до 300-500 метров.
Из-за непогоды на Днепропетровщине объявили І уровень опасности.
Погода в Днепре
15 февраля на Днепропетровщине будет облачно. Утром ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах образуется гололедица, будет наблюдаться туман.
Днем пройдет небольшой мокрый снег, местами будет налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица. Скорость ветра 7-12 м/с.
Температура по области в течение суток составит -3..+2°, а в Днепре столбики термометров днем покажут -1..-3°.
Непогода в Украине 15 февраля
В субботу, 15 февраля, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Снег и мокрый снег прогнозируется в центре, на востоке и юге Украины. В южных и юго-восточных регионах из-за повышения температуры возможны смешанные осадки - мокрый снег вместе с дождем.
15 февраля местами ожидаются сильные осадки. В центральных, восточных и южных областях возможны осложнения на дорогах, местами налипание мокрого снега и снижение видимости.
Кроме того, с севера начнет поступать холодный воздух. Из-за этого в Украине прогнозируется образование гололеда, что значительно усложнит ситуацию на дорогах.