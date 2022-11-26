По прогнозу синоптика Натальи Диденко, декабрь в Украине начнется с похолодания.

Уже на следующей неделе, в начале декабря, в Украине ожидается похолодание. Температура местами понизится почти на 5 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"С 1 декабря, с четверга, ожидается снижение температуры воздуха. На 2-4 градуса", - сообщила она.

В ближайшие дни, по ее прогнозу, сильного холода не видно. В частности, 26-27 ноября в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками.

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"Выделить часть страны, где совсем не будет осадков - маловероятно. Или мокрый снег, или дождь, или морось, или просто густой промозглый туман", - говорит она.

Наталья Диденко также предупредила о сложной ситуации для водителей - на дорогах будет мокро, временами ожидается гололедица.

"Температура воздуха в субботу-воскресенье наиболее высокой ожидается на востоке и юге +4...+9 градусов, самой низкой - на западе, там 0... -3 градуса. На остальной территории Украины предполагается 0...+4 градуса", - спрогнозировала она и добавила, что практически повсюду ночью и утром ожидаются туманы.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, 26 и 27 ноября в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и туманами, однако будет тепло. В частности, температурный фон в нашей стране остается на достаточно высоком уровне, превышая климатическую норму на несколько градусов.

Также на выходных ожидается много осадков в виде дождей, снега и мокрого снега.

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