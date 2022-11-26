По данным синоптика Игоря Кибальчича, сегодня и завтра в Украине будет сыро, но тепло.

На выходных в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и туманами, однако будет тепло. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Синоптик пояснил, что в ближайшие двое суток погодные условия в Украине будет определять малоподвижный черноморский циклон. Из-за этого ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей.

Он отметил, что благодаря поступлению воздушных масс с юго-востока, температурный фон в нашей стране остается на достаточно высоком уровне, превышая климатическую норму на несколько градусов.

Видео дня

"Температура воздуха сохранится высокой как для этого времени года, особенно на Левобережье страны. В западной части Украины осадки будут небольшими и местами, а температурные показатели близки к норме",- рассказал он.

Синоптик добавил, что вследствие высокой влажности воздуха и слабого ветра в Украине местами возможны туманы. В западных и северных областях на дорогах гололедица.

По прогнозу Погода УНИАН, 26 и 27 ноября в Украине будет много осадков в виде дождей, снега и мокрого снега.

Температурные контрасты будут постепенно сглаживаться и к концу недели в большинстве областей температура днем будет на уровне -1°...+4°. Лишь в отдельных областях на юго-востоке будет теплее.

Вас также могут заинтересовать новости: