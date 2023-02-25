Во многих областях сегодня ожидаются дожди и ливни.

Сегодня, 25 февраля, в Украине ожидается потепление. Температура в большинстве областей поднимется до +3°...+9°, на юге, в Винницкой и Черновицкой областях будет теплее, до +10°...+12°. Вместе с потеплением в Украину придут и осадки. Сегодня дожди, местами сильные, ожидаются на западе, севере и востоке страны. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в западных областях сегодня тепло распределится неравномерно. На прикарпатье и в Закарпатье воздух прогреется до +8°...+12°, а на остальной территории столбики термометров днем покажут +4°...+7°. Повсеместно ожидаются дожди и ливни.

Жителей севера Укрины сегодня также ждет дождливая погода. Воздух при этом прогреется до +6°...+9°, лишь в Сумской области ожидается не выше +3°.

Видео дня

На востоке Украины сегодня будет небольшая облачность. Легкие дожди покапают в Харьковской и Донецкой областях, а на Луганщине вероятен мокрый снег. Температура днем будет около +4°...+5°.

В центральных областях столбики термометров сегодня покажут +6°...+12°. Теплее всего будет на Винничине и в районе Кривого Рога. Также в Винницкой области ожидаются дожди.

На юге Украины сегодня будет сухо, небольшая облачность. Воздух здесь прогреется до +8°...+12°.

Потепление в Украине

по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, с сегодняшнего дня в Украине значительно потеплеет. В дальнейшем сильных морозов уже неожидается, лишь несущественные и кратковременные похолодания.

Вас также могут заинтересовать новости: