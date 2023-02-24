Потепление в Украине начнется уже завтра.

В Украине в ближайшие дни ожидается потепление. Температура начнет повышаться уже завтра, 25 февраля. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Уже с 25 февраля по всей Украине ожидается значительное потепление до +10...+15, на юге до +15...+18", - спрогнозировал он.

По данным Щедрина, в дальнейшем в Украине ожидаются лишь несущественные и кратковременные похолодания.

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Какая погода будет в начале весны - прогноз синоптика

В этом году начало весны в Украине будет с умеренной температурой и периодическими осадками. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, лишь ожидается порывистый ветер. "Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и порой порывистым ветром", - спрогнозировала она.

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