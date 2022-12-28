По прогнозу Натальи Диденко, сегодня в Украине ожидается порывистый ветер.

Сегодня, 28 декабря, Украина окажется под влиянием мощной южной зоны повышенного атмосферного давления. Из-за этого ожидается прекращение осадков и усиление ветра.

"В большинстве областей существенных осадков не предвидится. Увеличивать влажность разве что будут туманы", - отметила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, лишь в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами и на юго-востоке близость атмосферного фронта обусловит небольшой мокрый снег и дождь. Но и там уже днем будет больше плотной облачности, чем каких-то существенных осадков.

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"Влажная погода будет сопровождаться порывистым ветром западного направления, который порой будет достигать значений сильного. Поэтому не пренебрегайте погодой, закутывайтесь плотнее, внимательно паркуйтесь, избегая старых ветвистых деревьев, билбордов, шатких конструкций", - предупредила она.

По данным Натальи Диденко, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, на юге столбики термометров будут показывать +3...+8 градусов.

"Завершение старого года и начало нового обещают быть теплыми, без серьезных осадков, с температурой воздуха +3...+9 градусов", - резюмировала она.

В Киеве сегодня, по прогнозу Натальи Диденко существенные осадки маловероятны. Также ожидается порывистый западный ветер, порой до сильного. Температура днем составит +1...+3 градуса.

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