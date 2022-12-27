В среду, 28 декабря, в Киеве ожидается небольшое похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в ночь на среду температура опустится до +1°, днем поднимется до +2°, а ближе к ночи похолодает до 0°. Ожидается пасмурная погода, без существенных осадков.
Ветер по-прежнему будет довольно сильным, до 5,5 м/с, однако во второй половине дня он начнет ослабевать. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +4°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +3°.
В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +2°.
В Тернополе 28 декабря ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
В Виннице завтра будет -1°...+2°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью 0° днем +1°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+2°.
В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
В Херсоне в среду ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+6°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +2°.