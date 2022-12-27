В течение дня ожидается сухая, но пасмурная погода.

В среду, 28 декабря, в Киеве ожидается небольшое похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на среду температура опустится до +1°, днем поднимется до +2°, а ближе к ночи похолодает до 0°. Ожидается пасмурная погода, без существенных осадков.

Ветер по-прежнему будет довольно сильным, до 5,5 м/с, однако во второй половине дня он начнет ослабевать. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +4°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +3°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +2°.

В Тернополе 28 декабря ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью 0° днем +1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Херсоне в среду ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+6°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +2°.

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