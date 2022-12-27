Температура снизится по всей Украине, а осадки практически покинут территорию нашей страны.

В среду, 28 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура снизится по всей стране до +1°...+6°. Одновременно с этим ожидается, что дожди практически покинут территорию нашей страны. Существенные осадки вероятны лишь в Сумской и Луганской областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +4°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +3°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +2°.

В Тернополе 28 декабря ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью 0° днем +1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Херсоне в среду ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+6°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +2°.

Приметы погоды 28 декабря

28 декабря - день Трифона. Каков Трифон - таков и март.

Вас также могут заинтересовать новости: