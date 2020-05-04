Почти вся Румыния пострадала от мощных штормов (видео)
В Румынии затопило дороги и залило посевы.
Удар стихии: почти вся Румыния пострадала от мощных штормов
Румыния страдает от мощных штормов.
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +20
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, на востоке сильные ливни затопили дороги, часть автодорог пришлось перекрыть. Но хуже всего сейчас фермерам - посевы залило, а кое - где побило градом. Крестьяне, которые планировали продать урожай местным супермаркетам, еще только подсчитывают убытки.
Как сообщал УНИАН, сегодня несколько столичных улиц оказались затопленными из-за сильного дождя и града.
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