Почти вся Румыния пострадала от мощных штормов (видео)

18:45, 4 мая 2020
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В Румынии затопило дороги и залило посевы.

Румыния страдает от мощных штормов.

В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +20

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, на востоке сильные ливни затопили дороги, часть автодорог пришлось перекрыть. Но хуже всего сейчас фермерам - посевы залило, а кое - где побило градом. Крестьяне, которые планировали продать урожай местным супермаркетам, еще только подсчитывают убытки.

Как сообщал УНИАН, сегодня несколько столичных улиц оказались затопленными из-за сильного дождя и града.

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Теги: #погода#видео#Румыния
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