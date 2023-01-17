Непогода ожидается по всей стране.

В Украине 18 января ожидается сильный ветер, а в Карпатах и на Закарпатье - осадки. Из-за ухудшения погоды по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

"18 января на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах - с мокрым снегом; утром и днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Усиление ветра в Украине: что известно

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что украинцев 17 января ждет усиление ветра. По ее данным, скорость его порывов будет достигать 15-22 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни скорость ветра в Украине составит 7-12 м/с, а 17-18 января местами ожидаются порывы до 15-20 м / с.

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