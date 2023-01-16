По прогнозу синоптика, по всей Украине ожидается сильный ветер.

Во вторник, 17 января, в Украине ожидается сильный ветер. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Направление - южное, юго-восточное, порывы до 15-22 метров в секунду", - отметила синоптик.

Также, по ее прогнозу, завтра преимущественно на западе и севере, а также в южной части Украины ожидаются дожди и при снижении температуры - мокрый снег.

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Температура воздуха, по данным синоптика, в течение дня во вторник составит +4...+8 градусов, на юге +7...+12, в Крыму воздух прогреется до +15 градусов. На северо-востоке и востоке Украины будет чуть свежее, ночью до -4 градусов, днем 0...+3 градуса.

Изменение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН на этой неделе в Украине будет меняться дважды погода. В начале недели потеплеет до аномальных показателей в +10...+18 градусов, а ближе к выходным похолодает. С четверга-пятницы температура начнет снижаться, а дожди сменятся на снег и мокрый снег.

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