Завтра в Украине ожидается трескучий мороз, на западе - снегопады (карта)
В западных областях значительно потеплеет, однако там ожидаются осадки.
Завтрашний день принесет потепление в западные и южные регионы Украины. На остальной территории страны сохранится морозная погода, местами столбики термометров покажут -26°...-24°. На востоке - морозы немного усилятся.
Украина страдает от морозов: как регионы переживают холода (видео)
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -24°, днем -14°.
В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -24°, днем -15°.
Во Львове во вторник будет пасмурно, ночью -5°, днем -3°, снег.
В Луцке небольшая облачность, снег, ночью -8°, днем -7°.
В Ривне во вторник будет переменная облачность, ночью -12°, днем -11°.
В Тернополе температура воздуха ночью -7°, днем -6°, ожидается пасмурная погода и снег.
В Хмельницком завтра переменная облачность, ночью -10°, днем -9°.
В Ивано-Франковске завтра пасмурно, ночью -5°, днем -3°, ожидается снег.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -5°, днем -4°, снег.
В Виннице завтра небольшая облачность, -17°...-9°.
В Житомире во вторник будет переменная облачность, температура ночью -21°, днем -14°.
В Черкассах ночью -18°, днем -13°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком ожидается незначительная облачность, температура ночью -22°, днем -12°.
В Полтаве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-24°.
В Одессе 19 января будет ясная и солнечная погода, температура ночью -10°, днем -9°.
В Херсоне во вторник ночью -16°, днем +9°, переменная облачность.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -15°, днем -10°.
В Запорожье переменная облачность, температура ночью -20°, днем -12°.
В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -22°...-15°.
В Харькове будет пасмурно, температура ночью -22°, днем -14°.
В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -23°, днем -11°.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -9°...-8°.
В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -25°, днем -15°.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -27°, днем -15°.
Народные приметы 19 января
19 января — Богоявление Господне (Крещение, Иордан).
Согласно приметам, если на Крещение погода ясная, то будет засушливое лето. Если деревья на Крещение покрыты инеем — надо весной сеять яровую пшеницу в соответствующий день недели (тот, на который пришелся праздник).
Хмурое небо, большой иней и снег в этот день сулят плодородный год.
Синие облака в полдень на Крещение – к урожаю.
Если в этот день звездная ночь - жди хорошего урожая орехов и ягод.
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- Винница-16°... -20°
- Днепр-14°... -18°
- Донецк-11°... -21°
- Житомир-16°... -21°
- Запорожье-12°... -21°
- Ивано-Франковск-10°... -18°
- Киев-15°... -20°
- Кропивницкий-13°... -23°
- Луганск-10°... -22°
- Луцк-14°... -20°
- Львов-12°... -20°
- Николаев-10°... -15°
- Одесса-8°... -16°
- Полтава-15°... -17°
- Ровно-17°... -23°
- Симферополь-6°... -16°
- Сумы-15°... -20°
- Тернополь-13°... -20°
- Харьков-11°... -22°
- Херсон-10°... -17°
- Хмельницкий-16°... -22°
- Черкассы-13°... -20°
- Чернигов-14°... -22°
- Черновцы-9°... -14°