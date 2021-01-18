Завтра в Украине ожидается трескучий мороз, на западе - снегопады (карта)

В западных областях значительно потеплеет, однако там ожидаются осадки.

В Украине уже несколько дней держатся сильные морозы / фото ua.depositphotos.com

Завтрашний день принесет потепление в западные и южные регионы Украины. На остальной территории страны сохранится морозная погода, местами столбики термометров покажут -26°...-24°. На востоке - морозы немного усилятся.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -24°, днем -14°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -24°, днем -15°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, ночью -5°, днем -3°, снег.

В Луцке небольшая облачность, снег, ночью -8°, днем -7°.

В Ривне во вторник будет переменная облачность, ночью -12°, днем -11°.

В Тернополе температура воздуха ночью -7°, днем -6°, ожидается пасмурная погода и снег.

В Хмельницком завтра переменная облачность, ночью -10°, днем -9°.

В Ивано-Франковске завтра пасмурно, ночью -5°, днем -3°, ожидается снег.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -5°, днем -4°, снег.

В Виннице завтра небольшая облачность, -17°...-9°.

В Житомире во вторник будет переменная облачность, температура ночью -21°, днем -14°.

В Черкассах ночью -18°, днем -13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком ожидается незначительная облачность, температура ночью -22°, днем -12°.

В Полтаве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-24°.

В Одессе 19 января будет ясная и солнечная погода, температура ночью -10°, днем -9°.

В Херсоне во вторник ночью -16°, днем +9°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -15°, днем -10°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью -20°, днем -12°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -22°...-15°.

В Харькове будет пасмурно, температура ночью -22°, днем -14°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -23°, днем -11°.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -9°...-8°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -25°, днем -15°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -27°, днем -15°.

Погода в Украине 19 января / УНИАН

Народные приметы 19 января

19 января — Богоявление Господне (Крещение, Иордан).

Согласно приметам, если на Крещение погода ясная, то будет засушливое лето. Если деревья на Крещение покрыты инеем — надо весной сеять яровую пшеницу в соответствующий день недели (тот, на который пришелся праздник).

Хмурое небо, большой иней и снег в этот день сулят плодородный год.

Синие облака в полдень на Крещение – к урожаю.

Если в этот день звездная ночь - жди хорошего урожая орехов и ягод.

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