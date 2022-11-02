По словам синоптика, в ближайшее время в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды.

В ближайшее время на погоду в Украине будет влиять антициклон Andre. Поэтому ожидается преимущественно сухая погода.

"Однако из-за атмосферного фронта окклюзии (это когда объединились теплый и холодный фронты) незначительные дожди возможны на Житомирщине, Киевщине, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", - предупредила Наталья Диденко относительно погоды 3 ноября.

Она добавила, что в дальнейшем никаких серьезных дождей в Украине не прогнозируется.

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"Завтра значительно теплее ожидается погода в южной части и на западе Украины: ночью +6...+12 градусов, днем +10...+17 градусов", - отметила она.

По ее словам, дольше всего теплая погода в Украине задержится на Закарпатье.

Каким будет начало ноября в Украине

Как сообщила Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода с периодическими дождями. Также местами вероятны ночные морозы.

Так, 3 ноября на западе похолодает до +10°...+14°. На севере и востоке столбики термометров не поднимутся выше +10°, в центре будет +11°...+14°, а на юге воздух прогреется до +13°...+17°. Дожди накроют большинство областей, кроме восточных и большинства западных.

Первые выходные ноября также будут холодными. В субботу, 5 ноября, на западе Украины пройдут дожди, а температура в большинстве областей не поднимется выше +8°...+11°.

В воскресенье, 6 ноября, погода немного стабилизируется, осадки вероятны лишь на севере Украины - в Черниговской области. Практически по всей стране установится пасмурная погода, а небо затянет тучами.

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