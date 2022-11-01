Погода в Украине / фото ua.depositphotos.com

В среду, 2 ноября, в Украине станет еще немного прохладнее. Так, на востоке днем температура не поднимется выше +5°...+8°. Самая теплая погода ожидается на юге, где местами столбики термометров покажут +17°. Также в некоторых западных областях в среду покапают небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +15°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, легкий дождь.
  • В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 2 ноября ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+15°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
  • В Виннице завтра будет +4°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +6°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°.
  • В Одессе 2 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.
  • В Херсоне в среду ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +2°...+8°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +1°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+14°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.
Погода в Украине 2 ноября / фото УНИАН

Народные приметы на 2 ноября

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2 ноября - Артемия. По утрам деревья в лесу покрыты обильным имеем - к неурожаю. Если волки на Артемия воют - к морозам.

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