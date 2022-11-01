В среду, 2 ноября, в Украине станет еще немного прохладнее. Так, на востоке днем температура не поднимется выше +5°...+8°. Самая теплая погода ожидается на юге, где местами столбики термометров покажут +17°. Также в некоторых западных областях в среду покапают небольшие дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +15°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, легкий дождь.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Тернополе 2 ноября ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+15°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
- В Виннице завтра будет +4°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +6°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°.
- В Одессе 2 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.
- В Херсоне в среду ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Запорожье завтра температура ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +2°...+8°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +1°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+14°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.
Народные приметы на 2 ноября
Видео дня
2 ноября - Артемия. По утрам деревья в лесу покрыты обильным имеем - к неурожаю. Если волки на Артемия воют - к морозам.