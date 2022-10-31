Осадки будут периодическими и затронут практически все области Украины.

В ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода с периодическими дождями. Также местами по ночам вероятны морозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, октябрь завершится температурными констрастами. На западе страны местами еще будет +16°...+18°, а на востоке и северо-востоке похолодает до +6°...+9°. Осадков 31 октября не ожидается.

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В первый день ноября большинство областей Украины накроет прохладная осенняя погода. На Левобережье ожидается +7°...+10°, на юге местами будет +12°...+14°, а на западе Украины ожидается от +14° до +17°.

Ночью на Левобережье температура будет опускаться до +1°...+3°, а местами - до -1°...0.

2 ноября местами на северо-западе, а также в Луганской, Донецкой и Запорожской областях ожидаются дожди. Температура немного поднимется. Так, на западе будет +13°...+17°, на севере Украины воздух прогреется до +9°...+14°, в центре будет +11°...+15°. Н востоке - холоднее всего, +7°...+8°, а на юге будет теплее всего - до +18°.

В четверг, 3 ноября, температра вновь немного пойдет на спад. На западе похолодает до +10°...+14°. На севере и востоке столбики термометров не поднимутся выше +10°, в центре будет +11°...+14°, а на юге воздух прогреется до +13°...+17°. Дожди продолжатся, однако осадки накроют уже большинство областей, кроме восточных и большинства западных.

Перед выходными, 4 ноября, в Украине станет еще прохладнее. В большинстве областей будет +9°...+11°. На всотоке и северо-востоке похолодает до +6°...+8°, а на юге ожидается +10°...+13°. На востоке сильно похолодают ночи, ожидается от -2° до +2° в темное время суток.

Первые выходные ноября также будут холодными. В субботу, 5 ноября, на западе Украины пройдут дожди, а температура в большинстве областей не поднимется выше +8°...+11°, лишь на востоке будет еще холоднее - до +6°...+8°, а на юге столбики термометров местами будут подниматься до +14°...+16°. Ночные морозы в Донецкой и Луганской областях усилятся до -2°...-3°.

В воскресенье, 6 ноября, погода немного стабилизируется, осадки вероятные лишь на севере Украины - в Черниговской области. Практически по всей стране установится пасмурная погода, а небо затянет тучами. Ночи станут теплее, а днем столбики термометров покажут +6°...+11°, на юге - до +14°.

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