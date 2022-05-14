Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что завтра днем в большинстве областей Украины ожидается +18...+22 градуса.

В воскресенье, 15 мая, в Украине ожидается сильный порывистый ветер, местами будут идти дожди, возможны грозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер будет порывистым, временами с сильными порывами, северо-западного направления", - рассказала она.

По прогнозу синоптика, дожди завтра предусматриваются в Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой областях, местами на Киевщине, Черниговщине, Черкасщине. Возможны грозы. На остальной территории, по словам Натальи Диденко, будет сухо.

"Температура воздуха ночью ожидается +7...+11, днем +18...+22 градуса. В южной части и на юго-западе ночью +9...+14, днем +20...+25 градусов", - добавила она.

Напомним, в Киеве на Андреевском спуске ураган сломал 400-летнюю липу. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году. Липа имела статус ботанического памятника природы местного значения, а обхват ствола дерева составляет 5 метров.

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