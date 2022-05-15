Прогноз погоды в Украине на 15 мая.

В воскресенье, 15 мая, в Украине ожидается умеренно теплая погода. В большинстве областей воздух прогреется до +19°...+21°, на юге и на Закарпатье будет теплее - до +24°. По всей стране сегодня будет преобладать небольшая облачность, а в трех областях на северо-востоке пройдут дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет небольшая облачность, днем воздух прогреется до +18°...+22°, а на Закарпатье столбики термометров покажут +24°. Осадки не ожидаются.

На севере Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь днем максимально потеплеет до +17°...+19°, а в Сумской области пройдут дожди.

Жителей Центра ждет небольшая облачность и температура в пределах +19°...+21°. В полтавской области покапают небольшие дожди.

На востоке Украины 15 мая будет от +19° до +21°, небольшая облачность. В Харьковской области ожидаются дожди.

На юге Украины традиционно будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +21°...+24°, без осадков.

Напомним, в Киеве на Андреевском спуске ураган сломал 400-летнюю липу. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году. Липа имела статус ботанического памятника природы местного значения, а обхват ствола дерева составляет 5 метров.

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