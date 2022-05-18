19 мая в Украине потеплеет до +23° / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 19 мая, в Украину вернется весенне тепло. Первыми повышение температуры ощутят жители западных областей, где столбики термометров поднимутся до +20°...+23°. На остальной территории страны будет немного прохладнее. Также на востоке Украины и в Крыму пройдут дожди. По всей стране ожидается небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +20°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +21°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +21°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +21°.
  • В Тернополе 19 мая ночью будет +5°, днем +21°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +22°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +4°...+23°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +4°, днем +22°.
  • В Виннице завтра будет +8°...+20°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+19°.
  • В Одессе 19 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
  • В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.
  • В Запорожье температура ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+18°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+14°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +20°.
Погода в Украине 19 мая / фото УНИАН

Народный прогноз на 19 мая

19 мая - Иов Горошник. В этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".

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