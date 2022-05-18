В четверг, 19 мая, в Украину вернется весенне тепло. Первыми повышение температуры ощутят жители западных областей, где столбики термометров поднимутся до +20°...+23°. На остальной территории страны будет немного прохладнее. Также на востоке Украины и в Крыму пройдут дожди. По всей стране ожидается небольшая облачность.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +20°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +21°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +21°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +21°.
- В Тернополе 19 мая ночью будет +5°, днем +21°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +22°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +4°...+23°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +4°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +8°...+20°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+19°.
- В Одессе 19 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+18°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+14°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +20°.
Народный прогноз на 19 мая
19 мая - Иов Горошник. В этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".