Осадков 8 и 9 февраля не ожидается.

На выходных, 8 и 9 февраля, в Украине будет сухо. Солнца станет гораздо больше, местами ожидается ясная погода, но теплее от этого не станет. Ночью температура будет опускаться до -4°...-8°, а днем будет -4°...+1°. Исключение - Закарпатская область, где воздух прогреется до +5°...+6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет памурно, температура воздуха ночью -5°, днем -2°. В воскресенье ночью ожидается -5°, а днем -1°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +1°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -5°, днем +1°, ясно.

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В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно, ночью -5°, днем 0°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -4°...-1°. В воскресенье температура будет -5°...+1°, ясно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°. В воскресенье - ясно, -4°...+1°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -6°, днем -2°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут -6°...-2°, пасмурно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье температура составит -5°...-1°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, -4°...-3°. В воскресенье -5°...-3°, пасмурно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье ночью ожидается -7°, днем -2°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье будетясно, ночью -7°, днем -1°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит -7°, днем -1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -8°, днем до +1°. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем столбики термометров покажут +3°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -4°, днем 0°, пасмурно В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит -6°, днем +1°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до 0°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -6°...+1°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +4°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -1°...+5°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью -4°, днем +1°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -4°...+1°.

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