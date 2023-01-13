Осадки ожидаются в западных областях Украины.

В ближайшие выходные, 14 и 15 января, в Украине ожидается стабильная зимняя погода. По ночам еще будут небольшие морозы до -7°, а днем в большинстве областей температура будет подниматься до "нуля" и выше. Небольшие дневные морозы до -2° ожидаются лишь на северо-востоке. Также в западных областях локально пройдут небольшие дожди, а при снижении температура возможен мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -1°, а днем 0°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +3°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, легкий дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -3°...0°. В воскресенье температура будет -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, 0°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -3°, днем -1°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье температура составит -7°...-1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, -1°...+5°. В воскресенье - облачно с прояснениями, 0°...+3°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается -4°, днем +1°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -2°, днем +2°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -2°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сиьлный снег с дождем, температура ночью 0°, днем до +2°. В воскресенье ночью температура составит -1°, днем столбики термометров покажут +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +5°, ливень. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +3°...+6°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ливень, температура до +5°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +2°...+5°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, до +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь, +2°...+3°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +1°...+4°.

В Бердянске в субботу будетнебольшая облачность, температура -3°...+1°. В воскресенье - пасмурно, температура -4°...+1°.

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