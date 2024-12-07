Также в ряде областей ожидаются сильные порывы ветра.

На выходных в Украине ожидается много осадков. В целом погода 7 и 8 декабря будет неустойчивой и влажной, но температура при этом повысится. Теплее всего будет на юге, где столбики термометров покажут +7°...+12°, а в Крыму вообще воздух прогреется до +14°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 7 декабря

Днем в большинстве областей на западе Украины пройдет мокрый снег с переходом в дождь. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем -1...+4 °С, а в Карпатах в течение суток 0...-5 °С.

В северных регионах ожидаются умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица, скорость ветра будет 5-10 м/с, а столбики термометров покажут -1...+4 °С.

Видео дня

В центральных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно небольшой дождь и морось. Ветер здесь будет до 7-12 м/с, а воздух прогреется до +1...+6 °С.

В южной части страны пройдут дожди, только в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму существенных осадков не предвидится. Ветер будет 7-12 м/с, днем отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура здесь повысится до +7...+12 °С.

На востоке Украины днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем -2...+3 °С.

Погода 8 декабря

В воскресенье на западе Украины в течение суток будет наблюдаться дождь, в Карпатах и на Прикарпатье с мокрым снегом. Кое-где туман, гололедица. Ветер останется 3-8 м/с. Температура ночью -2...+3 °С, а днем +1...+6 °С.

В северных областях ночью и утром пройдут дожди с мокрым снегом, а днем уже будет без существенных осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах -1...+4 °С.

В центральных регионах ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер будет 7-12 м/с. Ночью температура ожидается -1...+4 °С, а днем +1...+6 °С.

В южной части страны ожидается погода без существенных осадков, лишь в Одесской области, а днем также местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Ветер будет 7-12 м/с, а в Приазовье отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +4...+9 °С, днем +5...+10 °С, а во внутренних районах Крыма разогреет до +12...+14 °С.

На востоке Украины 8 декабря осадков не предвидится. Ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, а в дневные часы будет -2...+3 °С.

Погода в Украине меняется

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует потепление в Украине, но, по ее словам, особенностью выходных станет порывистый, до сильного, ветер юго-восточного направления. Также в большинстве областей пройдут дожди с мокрым снегом, возможен гололед, а вечером и утром на дорогах будет образовываться гололедица.

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