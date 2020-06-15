Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +33° (карта)

07:59, 15 июня 2020
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Самая жаркая погода будет на востоке.

Сегодня в Украине пройдут дожди / ua.depositphotos.com
Сегодня в Украине пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +33°.

Жаркая погода в Киеве установила четыре температурных рекорда

На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +29°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +25°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура до +29°.

Прогноз на 15 июня / УНИАН
Прогноз на 15 июня / УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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