Местами на дорогах прогнозируется гололедица.

В пятницу, 19 января, на Киевщину придет похолодание. День в регионе будет облачным, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью ожидается умеренный дождь, который днем сменится на небольшой дождь и мокрый снег. Местами на дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер будет северо-западным и будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

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В то же время в Киеве ночью и днем ожидается 0-2° тепла. Весь день в столице будет облачным. В середине дня осадков не будет, в то же время вечером прогнозируется снег.

В пятницу в Украине преимущественно будет облачно. На Западе и Севере местами ожидается гололедица.

На Юге, Востоке и в Днепропетровской области прогнозируют дожди, температура ночью – 1-6° тепла, днем – 4-9° тепла, на крайнем юге страны до 12°.

Днем в северной части страны ожидают небольшие осадки, температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза. В центральных областях прогнозируют 0-5° тепла.

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