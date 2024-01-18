Накануне выходных, 19 января, в Киеве начнется похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров все еще будут выше "нуля", ожидается до +2°. Однако в течение дня температура будет постепенно снижаться. Уже вечером в столице будет 0°, а ближе к ночи температура упадет до -2°. Весь день будет пасмурно. В первой половине дня ожидается дождь, а при снижении температуры он сменится на мокрый снег и снег.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 734-742 миллиметра ртутного столба.
Погода 19 января - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -5°, днем +1°, снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°, снег.
В Тернополе 19 января ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +3°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, возможен снег.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, снег.
В Виннице завтра будет -2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+5°, дождь.
В Одессе 19 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +8°...+10°.
В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°, дождь.