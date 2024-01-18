На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Согласно с прогнозом погоды в Украине на сутки 19 января, на подавляющем большинстве территорий будет облачно.

"В южной части, восточных и Днепропетровской областях дожди; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, на крайнем юге страны до 12°", - сообщили в Укргидрометцентре.

На остальной территории умеренный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и в Карпатах значительные, днем в северной части небольшие осадки, температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, в центральных областях 0-5° тепла.

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Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Погода в Украине - детали

В январе в части областей Украины ударили морозы до -25 градусов, но впоследствии снова потеплело. Синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, возможно ли, что самые сильные морозы этой зимой уже были, или же все еще впереди.

По ее данным, в январе 2024 года значительные морозы были кратковременными - буквально 2-3 дня. Остальное время-умеренные или даже плюсовые значения. Она также ответила, Возможно ли, что самые сильные за всю зиму морозы уже были.

В пятницу, 19 января, теплее всего будет на юге Украины, там температура воздуха поднимется до +7... + 12 градусов. В дальнейшем в Украину придет небольшое похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

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