В этом году февраль в Украине ожидается теплый.

Погода в феврале в этом году будет теплой. Вторая половина месяца вообще будет напоминать весну. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, первая половина месяца будет относительно теплой и с нехваткой осадков.

"А уже вторая половина февраля будет по-весеннему теплой, но наоборот осадков в виде дождей, местами - с мокрым снегом, вновь станет больше", - уверен народный синоптик.

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Ранее другой народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в начале февраля в Украине ожидаются слабые осадки. Ближе к середине первой декады они перерастут в интенсивные. На исходе первой десятидневки несколько потеплеет, осадки прекратятся.

Во второй декаде февраля ожидается постепенное потепление и небольшие осадки. А завершится месяц небольшими ночными морозами и "плюсом " днем.

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