22 марта в украине будет тепло / фото kyivcity.gov.ua

В пятницу, 22 марта, украинцев ждет спокойная весенняя погода без дождей. Небольшие осадки ожидаются лишь в Крыму и на Закарпатье. Облачность станет меньше, а солнечных прояснений будет больше. Столбики термометров покажут +8°...+11° практически по всей стране. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +10°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошлная облачность, ночью +2°, днем +8°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.
  • В Тернополе 22 марта ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.
  • В Виннице завтра будет +3°...+11°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +3° днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+9°.
  • В Одессе 22 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, пасмурно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +9°, практически безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +9°.
  • В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +2°...+5°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью 0°, днем +9°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
22 марта погода в Украине улучшится / фото УНИАН

Приметы погоды 22 марта

22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

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