В пятницу, 22 марта, украинцев ждет спокойная весенняя погода без дождей. Небольшие осадки ожидаются лишь в Крыму и на Закарпатье. Облачность станет меньше, а солнечных прояснений будет больше. Столбики термометров покажут +8°...+11° практически по всей стране. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +10°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°.
- В Луцке будет пасмурно, сплошлная облачность, ночью +2°, днем +8°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.
- В Тернополе 22 марта ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.
- В Виннице завтра будет +3°...+11°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +3° днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+9°.
- В Одессе 22 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +9°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +2°...+5°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
Приметы погоды 22 марта
22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.