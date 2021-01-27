Непогода близко: сегодня Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица

В южной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Сегодня в Украине ожидаются снегопады / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 27 января, в Украине ожидается осложнение погодных условий.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Читайте также "Больше всего достанется центру Украины": синоптик рассказала о новом циклоне с сильными снегопадами

"В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица",- говорится в сообщении.

В южной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине на 27 января: данные погоды УНИАН

В среду, 27 января, снег накроет юг и северо-восток Украины. Местами пройдут дожди, усилятся до ливней. Температурный минимум днем достигнет на западе -1° и максимум - в Крыму +18°.

В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.