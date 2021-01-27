Непогода близко: сегодня Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица
В южной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Сегодня, 27 января, в Украине ожидается осложнение погодных условий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
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"В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица",- говорится в сообщении.
В южной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности, желтый.
Прогноз погоды в Украине на 27 января: данные погоды УНИАН
В среду, 27 января, снег накроет юг и северо-восток Украины. Местами пройдут дожди, усилятся до ливней. Температурный минимум днем достигнет на западе -1° и максимум - в Крыму +18°.
В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
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- Луцк+1°... -3°
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- Николаев+3°... 0°
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- Ровно0°... -3°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы0°... -1°
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