В городе и обалсти ожидаются грозы, град и шквалы.

На среду, 24 июля, во Львове объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 24 днем гроза, шквал 15-20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, непогода ожидается и по территории Львовской области.

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"24 июля днем грозы; местами шквалы 15-20 м/с, град", - отметили синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и области - прогноз на 24 июля

Во Львовской области 24 июля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град. Также утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Воздух днем прогреется до +24°...+29°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь, грозы и град. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Во время грозы шквал будет достигать 15-20 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут +26°...+28°.

Синоптики также предупреждают об ухудшении видимости в дожди, в тумане до 500-1000 м.

Также погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения лесных пожаров.

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