Синоптики предупреждают о грозах в городе и области.

Во Львове сегодня, 23 июля, ожидаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову: 23 июля утром и днем грозы", - предупреждает гидрометцентр.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 23 июля

23 июля погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и днем прохождение атмосферных фронтов с запада.

По данным синоптиков, сегодня по области будет облачно с прояснениями. Утром и днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Также утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +22°...+27°. Во Львове столбики термометров покажут +24°...+26°.

Погода 23 июля - прогноз по Украине

На западе Украины сегодня ожидается от +22° до +27°, на севере +27°...+29°, на востоке воздух прогреется до +28°...+32°. В центральной части будет +27°...+31°, а на юге разогреет до +28°...+33°.

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