24 июля в Украине опять будет дождить / фото Pixabay

В среду, 24 июля, на западе и востоке Украины будет дождить. Местами осадки будут интенсивными и в сопровождении гроз. Температура останется без существенных изменений: ожидается довольно комфортная летняя погода, только на юге местами воздух прогреется до +30°...+33°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +26°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1168°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, гроза.
  • В Тернополе 24 июля ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, ливень.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +17°...+27°, практически безоблачно.
  • В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+26°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.
  • В Одессе 24 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +31°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +19°...+29°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
24 июля в Украине опять будут дожди и грозы / фото УНИАН

Приметы погоды 24 июля

Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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