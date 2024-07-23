Жара выше +30° будет только местами на юге.

В среду, 24 июля, на западе и востоке Украины будет дождить. Местами осадки будут интенсивными и в сопровождении гроз. Температура останется без существенных изменений: ожидается довольно комфортная летняя погода, только на юге местами воздух прогреется до +30°...+33°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +26°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1168°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, гроза.

В Тернополе 24 июля ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+26°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 24 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +19°...+29°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

Приметы погоды 24 июля

Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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