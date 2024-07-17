Непогода ожидается и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 17 июля объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"Днем 17 июля местами значительные дожди", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, сегодня на Львовщине ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз

17 июля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем местами осадки будут значительными. Грозы, местами град.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут +28°...+33°.

В целом, по данным синоптиков, на этой неделе на Львовщине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью будет в пределах +17°...+22°, а днем столбики термометров будут показывать +27°...+32°.

Погода в Украине

Днем 17 июля в западных, северных и Винницкой областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер будет северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39°, в южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара 40°; в западных областях 29-34°, местами сильная жара 35-37°.

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