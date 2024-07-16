Во Львове на 16 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу Львову 16 июля грозы, днем шквал 15-20 м/с, град", - предупреждают синоптики.
Также, по их данным, по территории Львовской области сегодня также ожидаются грозы, а днем местами шквалы 15-20 м/с, град.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и Львовской области - прогноз
Во Львовской области 16 июля будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквал 15-20 м/с. Температура днем составит +29°...+34°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем шквал 15-20 м/с. воздух в городе прогреется до +30°...+32°.
Во время осадков видимость будет падать до 500-1000 метров.
В целом, по данным синоптиков, на этой неделе на Львовщине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью будет в пределах +17°...+22°, а днем +27°...+32°.