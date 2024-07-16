Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.

Во Львове на 16 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 16 июля грозы, днем шквал 15-20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, по территории Львовской области сегодня также ожидаются грозы, а днем местами шквалы 15-20 м/с, град.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз

Во Львовской области 16 июля будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквал 15-20 м/с. Температура днем составит +29°...+34°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем шквал 15-20 м/с. воздух в городе прогреется до +30°...+32°.

Во время осадков видимость будет падать до 500-1000 метров.

В целом, по данным синоптиков, на этой неделе на Львовщине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью будет в пределах +17°...+22°, а днем +27°...+32°.

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