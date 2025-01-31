Февраль во Львове начинается с предупреждения об опасных метеорологических явлениях.

Во Львове на 1 февраля ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову: 1 февраля ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

В целом, по словам синоптиков, в ближайшие дни на Львовщине ожидается изменение погодных условий: температура воздуха снизится, а также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Температуры ночные упадут додо 5° мороза, а дневные по области составят до +5°.

1 февраля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой мокрый снег и снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0°...+5°.

Во Львове в начале февраля будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег и снег, а днем - без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Скорость ветра 7 - 12 м/с. Температура ночью упадет до 0°...-2°, днем будет максимум +2°...+4°.

Вас также могут заинтересовать новости: