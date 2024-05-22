Синоптики прогнозують грози, град та шквали.

В среду, 22 мая, во Львове ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, охватит и Львовскую область. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Днем 22 мая местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 22 мая

Сегодня, 22 мая, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди и снова высокая вероятность локальных явлений - грозы, града и шквалов.

Ветер, по данным синоптиков, будет юго-восточного направления, 9-14 м/с. Температура по области: днем +22°...+27°, а во Львове столбики термометров покажут +24°...+26°.

В целом, по данным синоптиков Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в течение текущей недели на Львовщине прогнозируется неустойчивая и умеренно теплая погода. Кратковременные грозовые дожди будут сменяться солнечными моментами, а температура будет колебаться.

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