В ряде областей, по прогнозу Наталки Диденко, ожидаются штормовые порывы ветра.

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, однако завтра, 22 мая, на западе Украины будет ветрено. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Синоптический нюанс завтрашнего дня. В западных областях ожидается сильный ветер юго-восточного происхождения, возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - говорит синоптик.

На остальной территории, по ее словам, ветер будет умеренный.

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По ее словам, все время в Украине будет тепло. "Завтра и до конца недели дневная температура воздуха составит +22..+28 градусов", - спрогнозировала она.

Что касается осадков, то в ближайшее время наибольшая их вероятность на Закарпатье, в прикарпатских областях, местами на Волыни, Ривненщине, Сумщине, Черниговщине и Харьковщине. На остальной территории Украины 22 мая ожидается без существенных осадков.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по данным Наталки Диденко, 22 мая будет теплая погода, а воздух максимально прогреется до +24...+26 градусов.

"Дожди завтра маловероятны, однако облачность "хвоста" атмосферного фронта будет прикрывать солнце, чтобы не так напекало с непривычки еще весенней", - говорит синоптик.

Первый более ощутимый дождь, по ее данным пройдет в столице в пятницу, 24 мая.

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