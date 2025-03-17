Сегодня в городе ожидаются сильные порывы ветра.

Неделя во Львове начинается с непогоды. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"17 марта утром и днем порывы северного ветра 15 - 20 м/с, местами метели", - предупреждают синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

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Из-за непогоды синоптики ввели І уровень опасности, желтый.

17 марта утром и днем на Львовщине ожидается снег и мокрый снег, а также слабое налипание мокрого снега. Утром слабый туман. На дорогах образуется гололедица. Ветер северный, утром и днем порывы его будут достигать 15 - 20 м/с, местами метели. Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла, а во Львове столбики термометров покажут 0°...+2°.

На выходных наблюдалось прохождение атмосферных фронтов, которые привели к осадкам. На дорогах местами буда гололедица. Температура ночью колеблется от плюсовых до минусовых значений, дневная составляет 1 - 6° тепла.

Напомним, до 18 марта во Львове также действует предупреждение о гололеде. Усложнения погоды прогнозируется и для Львовской области. Из-за гололеда на Львовщине ввели І уровень опасности, желтый.

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