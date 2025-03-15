Синоптики объявили предупреждение с сегодняшнего дня и до 18 марта.

Во Львове на сегодня и до 18 марта объявили повышенный уровень опасности из-за осложнений погоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"До конца суток 15 марта значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед", - прогнозируют синоптики.

Также по их данным, в течение 15-18 марта на дорогах ожидается гололедица. Усложнение погоды прогнозируется и для Львовской области.

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Из-за непогоды на Львовщине ввели І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 16 марта

16 марта погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Молдовой.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, а днем небольшой мокрый снег и снег. Ожидается слабое налипание мокрого снега. Ночью и утром прогнозируются слабые туман и гололед. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет северо-восточный, 5 - 10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем столбики термометров покажут +1°...+6°.

Во Львове ночью температура упадет до 0°...-2°, а днем максимально ожидается +3°...+5°.

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