Последняя декада августа будет более влажной, чем погода сейчас.

В конце лета осадков в Украине станет больше. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, во второй половине августа осадков будет больше, чем сейчас. Особенно это касается третьей декады месяца, то есть в последние десять дней лета дожди будут идти чаще.

А на этой неделе, по ее данным, в Украине будет преобладать сухая погода благодаря антициклону, который заключается от Скандинавии до Черного моря. Лишь частично на северо-востоке и на западе страны, где не достанет действие этого антициклона, будет немного дождливо. В частности 13-14 августа мокро будет на Сумщине и Черниговщине, а 15-16 августа - в Карпатах и на Закарпатье.

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Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе, по данным Укргидрометцентра, ожидается довольно спокойная погода, но некоторые синоптические изменения все же произойдут.

Температура ночью будет опускаться до +10°...+16°, днем столбики термометров покажут +20°...+27°. В южной части и на Закарпатье ночью будет несколько теплее, +13°...+18°, на побережье морей - до +21°, а днем воздух будет прогреваться до +25°...+31°. Ветер на этой неделе будет северо-западный, 5-10 м/с.

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