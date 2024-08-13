Температура на этой неделе начнет постепенно повышаться, но жары еще не будет.

Прошедшая неделя порадовала украинцев довольно приятной и комфортной погодой. Текущая неделя также обещает быть достаточно спокойной, но все же определенные изменения ожидаются. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В ближайшие дни на территорию Украины будет влиять антициклон, благодаря чему будет преобладать солнечная погода без осадков, но температура начнет постепенно повышаться.

В ближайшие трое суток, по данным синоптиков, будет преимущественно без осадков. Однако днем 13 и 14 августа на северо-востоке страны, а 15 августа - в Карпатах и на Закарпатье местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

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Ветер на этой неделе будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет опускаться до +10°...+16°, днем столбики термометров покажут +20°...+27°. В южной части и на Закарпатье ночью будет несколько теплее, +13°...+18°, на побережье морей - до +21°, а днем воздух будет прогреваться до +25°...+31°.

Жара в Украине - что известно

Синоптик Укргидрометцентра в комментарии Погода УНИАН сообщила, что до выходных жары в Украине не будет. Определенное повышение будет температуры будет наблюдаться только в конце этой недели. Имеющиеся сейчас тенденции указывают о возможном повышении температуры выше 30 градусов.

"Если и будет эта следующая волна тепла, то в конце этой или в начале следующей недели. И надеемся, что она будет уже не такой длительной и такой изнурительной как была та, что в июле", - резюмировала эксперт по погоде.

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