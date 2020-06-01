Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +14°

17:00, 1 июня 2020
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В столице завтра немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Киеве во вторник, 2 июня, будет дождливой, температура днем до +14°.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15°

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:00.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет. 

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Теги: #Киев#погода#дождь
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