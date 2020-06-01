Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +14°
В столице завтра немного похолодает.
Погода в Киеве во вторник, 2 июня, будет дождливой, температура днем до +14°.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15°
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:00.
Как сообщал УНИАН, 2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.
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Виргиния, США
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+16 °
Влажность:47 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:45
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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