Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +14°

В столице завтра немного похолодает.

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Погода в Киеве во вторник, 2 июня, будет дождливой, температура днем до +14°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:00.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.

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