В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
В столице завтра немного похолодает.
Погода в Киеве 31 июля будет теплой, температура днем до +25°.
Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:44.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 31 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +16°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+32°... +18°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+32°... +22°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+30°... +18°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+32°... +21°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+31°... +18°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+26 °
Влажность:70 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:09
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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