В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

В столице завтра немного похолодает.

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Погода в Киеве 31 июля будет теплой, температура днем до +25°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:44.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 31 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.

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