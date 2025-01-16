Перед выходными, 17 января, киевлян ждет пасмурный и мокрый день. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток температура будет держаться около +2°. Небо будет полностью покрыто тучами, а в течение дня пройдет небольшой дождь.
Ветер изменит направление на северо-западное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное и близко к норме - 756 миллиметров ртутного столба.
Погода 17 января
Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем +1°.
В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°, мокрый снег.
В Тернополе 17 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем 0°, пасмурно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно.
В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+3°, пасмурно.
В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+2°, небольшой дождь.
В Одессе 17 января - пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.
В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+2°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.