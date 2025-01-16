Прогноз погоды в столице на 17 января.

Перед выходными, 17 января, киевлян ждет пасмурный и мокрый день. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток температура будет держаться около +2°. Небо будет полностью покрыто тучами, а в течение дня пройдет небольшой дождь.

Ветер изменит направление на северо-западное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное и близко к норме - 756 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем +1°.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 17 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем 0°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+3°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+2°, небольшой дождь.

В Одессе 17 января - пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+2°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: